Hatay'da cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü!

Hatay’ın Hassa ilçesinde cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Şimşek ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Akşam saatlerinde Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Deniz İ. yönetimindeki 31 ARL 599 plakalı cip, kavşakta Mehmet Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Şimşek, ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Cip sürücüsü Deniz İ. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

