Hatay'da balçığa saplanan eşek vinç yardımıyla kurtarıldı! İşte o anlar

Hatay'da dere yatağında balçığa saplanan eşek, itfaiye ekipleri tarafından vinç yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Kırıkhan ilçesi İçada İskan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşa ait eşek, otlandığı esnada mahallede bulunan dere yatağında balçığa saplandı. Balçığa saplanan eşeğini kurtarmakta başarısız olan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin özverili müdahalesiyle eşek vinç yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan eşek sahibine teslim edilirken, hayvanları kurtarılan vatandaş da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

