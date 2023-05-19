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Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor; İl genelinde 60 bölgede çalışma yapılıyor

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor; İl genelinde 60 bölgede çalışma yapılıyor
19.05.2023 16:36

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasının ardından ağır hasarlı binalardaki çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 60 bölgede ağır hasarlı olan binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. İş makineleriyle yıkılan binaların enkazları, demirleri ayrıldıktan sonra kamyonlarla döküm sahasına götürüldü. Demirler ise tırlarla bölgeden taşındı. Bazı depremzedeler evlerinin yıkımını üzüntülü gözlerle takip etti. Çalışmalar dron ile de görüntülendi.

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