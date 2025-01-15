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Hatay’da acı olay! 14 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat 10 yaşındaki çocuğu böyle ezdi
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Hatay'da acı olay! 14 yaşındaki çocuğun kullandığı patpat 10 yaşındaki çocuğu böyle ezdi

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 21:09 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 21:09

Hatay'da 14 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındaki çocuğu feci şekilde ezdiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle içerisinde patpat ismi verilen tarım aracıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki çocuk, aracın kontrolünü kaybederek 10 yaşındaki Danyel Aslan isimli çocuğu ezdi. Feci kazada çocuğun patpatın altında kalarak ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındali çocuğa çarptığı ve kazanın ardından 2 çocuğun olay yerinden kaçtığı görüldü. Yaralı çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin ise 14 yaşındaki çocuk sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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