Hatay’da 760 kilogram sahte içki ele geçirildi

Hatay’da 760 kilogram el yapımı sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler sahte ve kaçak alkollü içki imalatı ile satışının deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı Zincir-2 operasyonu çerçevesinde yapılan çalışmada Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde bulunan 3 adresi belirleyen ekipler arama yaptı. Yapılan aramada 760 kilogram el yapımı sahte ,64 şişe kaçak içki ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturmanın sürdüğü bildirildi.