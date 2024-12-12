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Hatay'da 17 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Hatay'da 17 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 09:21

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Olay, Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi'nde yaşandı. İnşaat çalışmalarının devam ettiği mahallede yavru köpeğin fore kazık (inşaat yüklerini sağlam zemin ile buluşmasını amaçlayan sistem) kuyusuna düştüğü fark edildi. Köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 17 metre derinliğe sahip kuyuya düşen köpeği kurtardı. Kuyudan kurtarılan köpek, beslenerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

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