SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 10:04 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 10:17

Hatay Samandağ'da enkazın yüzde 97'si kaldırıldı

Depremin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesinde enkazın yüzde 97'si kaldırıldı. Kaldırılan enkaz sonrası boş alanlar havadan görüntülendi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen ilçelerin başında Hatay'ın Samandağ ilçesi yer almıştı. Yıkım çalışmalarının ardından ilçe genelinde yürütülen enkaz kaldırma işlemlerinde yüzde 97 ilerleme sağlandı. Sarsıntıların en fazla hasara yol açtığı ilçede mahkeme kararı beklenen binaların haricindeki tüm binalar ekipler tarafından yıkıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Iğdır'da 24 düzensiz göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı
05.01.2024Cuma
SON DAKİKA! Kars'ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı: KAZA ANI KAMERADA
05.01.2024Cuma
Otoparkta pusu! İş insanı Abdülkadir Altuğrul uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
05.01.2024Cuma
Pendik'te doğal gaz borusu patladı: 3 katlı bina tahliye edildi
05.01.2024Cuma
▶️ Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu
05.01.2024Cuma
Bunlar da Var
SON DAKİKA! Kars’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı: KAZA ANI KAMERADA 01:00
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü öndeki araçlara çarptı
05.01.2024Cuma
▶️ Başakşehir’de korkunç cinayet: Site otoparkına pusu kurdu, iş adamını vurdu 00:42
▶️ Başakşehir’de kanlı pusu!
05.01.2024Cuma
Otoparkta pusu! İş insanı Abdülkadir Altuğrul uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti 01:58
Otoparkta kanlı pusu!
05.01.2024Cuma
▶️ 2024 yol haritası netleşti! TOGG’un genel sipariş dönemi için tarih verildi 02:14
▶️ TOGG'un genel sipariş dönemi için tarih verildi!
05.01.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA