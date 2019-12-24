Hatay'ın Samandağ ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinden itibaren Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına ve sağanak yolları göle çevirdi. Fırtına nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz suyu caddeye kadar çıktı. Çöp konteynırları da fırtına nedeniyle devrildi.
Hatay Samandağ'da deniz ile yol birleşti, yollar göle döndü |Video24.12.2019 18:31
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