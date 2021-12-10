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Hatalı sollamanın kazaya neden olduğu anlar kamerada

Hatalı sollamanın kazaya neden olduğu anlar kamerada
10.12.2021 12:47

OTOMATİK OYNAT

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Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü hafriyat kamyonunu yolun sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Otomobil, park halindeki araç ile hafriyat kamyonu arasında kaldı. Yaşanan kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken motosiklet sürücüsünün kaza esnasında verdiği tepkiler dikkat çekti. Kaza, dün akşam saatlerinde Sultanbeyli’de yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Renault markalı araç sürücüsü önünde seyreden hafriyat kamyonunu yolum sağından sollamak istediği esnada park halindeki bir başka araca çarptı. Kaza yapan otomobil park halindeki otomobil ile hafriyat kamyonu arasında kaldı. Aracın çarptığı kamyon sürücüsü bir süre daha ilerledi. Kazada can kaybı ve yaralanan olmazken kamyonu sollayan aracın cadde üstündeki durakta bekleyen vatandaşlara çarpmaması faciayı önledi.

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