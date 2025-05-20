Hatalı şerit değişimi faciaya yol açtı: Otomobilin şarampole yuvarlandığı an kamerada! 1 yaralı

Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:47:49

Batman'ın Kozluk ilçesi Kavakdibi köyü mevkisinde, Batman-Kozluk kara yolunda seyir halindeki 44 AB 067 plakalı otomobil, kontrolsüz şerit değiştiren bir aracın manevrası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazanın ardından sürücü Fatma D. (36) yaralandı. Olay anı bir yolcu otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüste bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya sebep olan sürücünün kimliği henüz belirlenemezken, ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.