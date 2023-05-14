Haberler Yaşam Videoları Hastanede tedavi gördüğü sırada “Oyumu vereyim de öyle öleyim” diyen Akgöz sandığa gitt

Hastanede tedavi gördüğü sırada “Oyumu vereyim de öyle öleyim” diyen Akgöz sandığa gitt

Hastanede tedavi gördüğü sırada “Oyumu vereyim de öyle öleyim” diyen Akgöz sandığa gitt
14.05.2023 12:20

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:47
Erzurum'da çalıştığı iş...
Yaşam 01:14
Polise yumruk attı,...
Yaşam 01:47
Antalya'da kahreden olay! 10...
Yaşam 00:23
Ani fren yapan motosikletli...
Yaşam 03:07
Kendi aracının altında kalıp...
Yaşam 00:20
İnşaat halindeki camiden...
Yaşam 07:08
İstanbul’da ev sahibi dehşeti
Yaşam 02:05
Ahırda çıkan yangın büyümeden...
Yaşam 03:07
Arnavutköy’de yolun karşısına...
Yaşam 01:37
Annesini hastaneye götürmek...
Yaşam 00:17
Ekmekten kemik çıktı,...
Yaşam 01:07
Kediye köpek saldırtarak...

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü sırada, “Oyumu vereyim de öyle öleyim” sözleri ile tanınan 94 yaşındaki Ali Akgöz, Esenyurt’ta sandığa gitti. Akgöz, oyunu kullandıktan sonra seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temenni etti. Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde geçtiğimiz günlerde enfeksiyon nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Ali Akgöz, “Oyumu vereyim de öyle öleyim” sözleriyle tanınmıştı. Tedavisi bittikten sonra taburcu olarak evinde istirahate çekilen Akgöz, bugün Esenyurt’ta sandığa gitti. Oy kullanma işlemini tamamlayan Akgöz, oy kabininden çıktıktan sonra ise, seçimlerin vatana millete hayırlı olmasını temenni etti.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA