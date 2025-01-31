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Hastanede bıçaklı kavga anları kamerada!
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Hastanede bıçaklı kavga anları kamerada!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 23:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 23:40

Şanlıurfa'da bir hastanenin acil servisinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İki grup arasında hastane dışında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek hastane içerisine taşındı. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak, yumruk ve tekmelerle saldırdı. Hastalar ve sağlık çalışanları ise panikle olay yerinden uzaklaştı. 5 kişinin yaralandığı kavga, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga sonrası hastane yetkilileri güvenlik önlemlerini artırırken, polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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