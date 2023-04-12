RAMAZAN İMSAKİYE
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Hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırı kamerada

Hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırı kamerada
12.04.2023 18:30

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İzmir'de, 2'si kadın, 4 hasta yakınının hastane polisi ve güvenlik görevlilerine saldırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i, tutuklandı.

Yaşam Videoları

Olay, 9 Nisan günü saat 06.30 sıralarında Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde meydana geldi. Hasta yakını 2'si kadın, 4 kişi ile hastane polisi arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada, hasta yakınları polise saldırdı. Hastanenin özel güvenlik görevlileri F.Ç., Ö.Ç., K.V. ve A.Y. olaya müdahale etti. Hasta yakınları, güvenlik görevlilerine de saldırıda bulundu. Özel güvenlik görevlisi F.Ç.'nin parmağı kırıldı, diğer güvenlik görevlileri de hafif yaralandı. Olayın ardından 'beyaz kod' verilmesi üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi. Takviye ekibin gelmesiyle olaya karışan 2'si kadın, 4 hasta yakını gözaltına alındı. Dün, polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Ekrem Batuhan G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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