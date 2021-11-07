Haberler Yaşam Videoları Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı, 5 yaralı

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı, 5 yaralı

Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı, 5 yaralı
07.11.2021 09:25
Ana Sayfa 00:24
Göğsünden vurularak öldürüldü
Ana Sayfa 01:00
Otomobil köprüden dereye uçtu,...
Ana Sayfa 02:12
Afyonkarahisar'da 4 kişiyi...
Ana Sayfa 01:07
Vahide Perçin'in ünlü kızı...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 28. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:07
Masumlar Apartmanı 46. bölüm...
Ana Sayfa 05:53
Sergen Yalçın’dan maç sonrası...
Ana Sayfa 03:17
İYİ Partili Türkkan'ın...
Ana Sayfa 01:28
Antalya'da korkunç olay
Ana Sayfa 00:30
Çınar Kültür ve Sanat...
Ana Sayfa 36:23
Başkan Erdoğan’dan Batman’da...
Ana Sayfa 05:01
'Serenay Sarıkaya ile...

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen traktör kazasından yaralı taşıyan ambulansla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren Dikilitaş idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda Göktaş yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren Dikilitaş, Elif Kayman, Büşra Atıcı ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda Göktaş'ın annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA