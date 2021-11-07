Hasta taşıyan ambulans otomobil ile çarpıştı, 5 yaralı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen traktör kazasından yaralı taşıyan ambulansla otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3’ü sağlık personeli 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40 sıralarında Dağkent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesi Örencik köyünde meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren Dikilitaş idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda Göktaş yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren Dikilitaş, Elif Kayman, Büşra Atıcı ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda Göktaş'ın annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.