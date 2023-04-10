RAMAZAN İMSAKİYE
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Hasankeyf'de dehşet! Önce husumetlisinin annesini öldürdü, ardından intihar etti

Hasankeyf'de dehşet! Önce husumetlisinin annesini öldürdü, ardından intihar etti
10.04.2023 00:46

OTOMATİK OYNAT

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Edinilen bilgiye göre olay Batman'ın Hasankeyf ilçesi Aksu köyünde meydana geldi. 26 yaşındaki Eyüp Yel arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu İzzet Tunç’un evine gitti. Husumetlisi İzzet Tunç'u evde bulamayan Eyüp Yel, annesi 77 yaşındaki Emine Tunç'u öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, jandarma köyde güvenlik önlemi aldı. Jandarma olay ile ilgili inceleme başlattı.

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