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Harşit Çayı'na düşen köpek ekipler tarafından kurtarıldı

Harşit Çayı'na düşen köpek ekipler tarafından kurtarıldı
12.01.2022 18:03

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Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayına düşen köpek, İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Kent merkezi Bağlarbaşı Mahallesi, Sema Doğan Yaşam Alanı karşısında Harşit Çayında köpek olduğu ihbarını alan ekipler ilk olarak suda yüzen hayvanı çağırarak dere kenarına çıkmasını sağladı. Ardından kurtarma operasyonuna başlayan ekipler ilk olarak kanca yardımıyla almak istedikleri hayvan korkup kaçınca bu kez merdiven yardımıyla Harşit çayı kenarına inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

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