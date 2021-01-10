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Harran Üniversite'sinde korkutan yangın! Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu! Yangında can kaybı ve yaralı var mı?

Harran Üniversite'sinde korkutan yangın! Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu! Yangında can kaybı ve yaralı var mı?
10.01.2021 19:03
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Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. A Haber muhabiri olay yerinden son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. Vali Abdullah Erin yangında can kaybı ve yaralının olmadığını çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını söyledi.


Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. A Haber muhabiri olay yerinden son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. Vali Abdullah Erin yangında can kaybı ve yaralının olmadığını çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını söyledi.
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