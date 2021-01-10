Harran Üniversite'sinde korkutan yangın! Şanlıurfa Valisi A Haber'e konuştu! Yangında can kaybı ve yaralı var mı?

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. A Haber muhabiri olay yerinden son dakika gelişmesinin detaylarını aktardı. Vali Abdullah Erin yangında can kaybı ve yaralının olmadığını çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldığını söyledi.