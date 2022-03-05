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Hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi

Hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi
05.03.2022 09:53

OTOMATİK OYNAT

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hareket halindeki otomobil birden alev alırken, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesi Sakarya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.E. idaresindeki 64 BF 966 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor bölümünden alevlerin yükselmesi üzerine sürücü N.E. araçtan inerek durumu Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Alaşehir İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

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