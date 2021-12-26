Haberler Yaşam Videoları Hamileyken aşı olmaktan vazgeçti Kovid'e yakalandı! 38 gün yapay kalp akciğer makinesine bağlı kaldı

Hamileyken aşı olmaktan vazgeçti Kovid'e yakalandı! 38 gün yapay kalp akciğer makinesine bağlı kaldı

Hamileyken aşı olmaktan vazgeçti Kovid'e yakalandı! 38 gün yapay kalp akciğer makinesine bağlı kaldı
26.12.2021 11:21

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:54
Tır’a kaçak olarak bindiler...
Ana Sayfa 01:20
İçki tartışmasında arkadaşını...
Ana Sayfa 00:43
Erdoğan pitbull saldırısına...
Ana Sayfa 01:19
Sibirya soğuklarının yaşandığı...
Ana Sayfa 01:25
Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan...
Ana Sayfa 00:40
Park halindeki otomobile...
Ana Sayfa 00:53
İzmir'de silahla vurulan bir...
Ana Sayfa 02:00
Şile otoyolunda feci kaza!...
Ana Sayfa 00:23
CHP'li Aykut Erdoğdu’dan darbe...
Ana Sayfa 03:09
Burcu Esmersoy yeni sevgilisi...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 45. bölüm tek parça...
Ana Sayfa 03:23
Tevfik Göksu rakamlarla...

Karabük'te yaşayan Tuğçenur İncebacak (26), ilk çocuğuna hamileydi. Aşı olmaya gitti ancak son anda vazgeçti. Gebeliğinin 30'ncu haftasında Kovid'e yakalandı. Karabük'te 8 gün hastanede yattı, durumu hızla ağırlaştı. Ambulansla İstanbul'a, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi, acilen sezaryene alındı ve yoğun bakıma kaldırıldı, yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlandı. Tuğçenur, boğazında solunum cihazı tüpü, kasığı ve boynunda kanını temizlemesi için takılan ECMO hortumları ile, eli kalem tutabildiğince mektuplaşarak, 38 günü ECMO'da, toplam 50 günlük yoğun bakım savaşından zaferle çıktı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA