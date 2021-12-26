Hamileyken aşı olmaktan vazgeçti Kovid'e yakalandı! 38 gün yapay kalp akciğer makinesine bağlı kaldı

Karabük'te yaşayan Tuğçenur İncebacak (26), ilk çocuğuna hamileydi. Aşı olmaya gitti ancak son anda vazgeçti. Gebeliğinin 30'ncu haftasında Kovid'e yakalandı. Karabük'te 8 gün hastanede yattı, durumu hızla ağırlaştı. Ambulansla İstanbul'a, Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi, acilen sezaryene alındı ve yoğun bakıma kaldırıldı, yapay kalp akciğer makinesi ECMO'ya bağlandı. Tuğçenur, boğazında solunum cihazı tüpü, kasığı ve boynunda kanını temizlemesi için takılan ECMO hortumları ile, eli kalem tutabildiğince mektuplaşarak, 38 günü ECMO'da, toplam 50 günlük yoğun bakım savaşından zaferle çıktı.