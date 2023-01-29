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Hamile kadın 4 saatlik karla mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi

Hamile kadın 4 saatlik karla mücadele sonucu hastaneye yetiştirildi
29.01.2023 18:07

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Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde doğum sancıları başlayan kadın, özel idare ekiplerinin 4 saatlik karla mücadelesinin ardından hastaneye ulaştırıldı. Mutki ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Küllüce köyünde yaşayan 19 yaşındaki Süheyla Toprakın doğum sancılarının artması nedeniyle 112 Acil Servisten yardım istenildi. Köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bilgisi üzerine Güroymak ilçesine daha yakın olan köy yolu Güroymak İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından açıldı.

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