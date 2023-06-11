Hamburgercide kız arkadaşı ile tartıştı, ortalık boks ringine döndü! O anlar kamerada

Beylikdüzü’nde bir gencin, hamburgercide kız arkadaşına bağırdığı iddiası ortalığı birbirine kattı. Yemek yiyen bir vatandaşın gence tepki göstermesiyle ikili arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Restoran müdürü olduğu söylenen yaşlı adam ise ayırmak için girdiği olayda yumruk darbelerinin hedefi olurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bulunan bir hamburgercide yaşandı. İddiaya göre, hamburger yemek için restorana gelen çift arasında tartışma çıktı. Gencin kız arkadaşına bağırmasından rahatsız olan bir vatandaş ise olaya müdahale etmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, taraflar yumruk yumruğa birbirine girdi. Kısa sürede çevredeki vatandaşlar ve restoran müdürü olduğu söylenen yaşlı bir adam tarafları ayırdı. Bu sırada öfkeli genç, kendisini dışarı çıkarmak isteyen restoran müdürüne de saldırırken, yaşlı adam yumrukların hedefi haline geldi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.