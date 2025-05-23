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Hamburg’da dehşet: Bıçaklı saldırıda 3’ü ağır 12 yaralı
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Hamburg’da dehşet: Bıçaklı saldırıda 3’ü ağır 12 yaralı

Giriş Tarihi: 23.05.2025 23:02:33

Almanya’nın Hamburg kentindeki tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Kadın saldırgan gözaltına alınırken, istasyondaki seferler durduruldu.

Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan merkez tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Yerel saatle öğle saatlerinde, istasyonun 13 ve 14 numaralı peronlarının bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında etrafa rastgele saldıran bir kadın, elindeki bıçakla çevresindekilere yöneldi. Olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri, kadın şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Saldırı sonrası istasyondaki tüm tren seferleri geçici olarak durduruldu. Polis olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi yaralılara müdahale etti.

Hamburg Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, saldırının nedeni ve şüphelinin motivasyonuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olayın bireysel mi yoksa örgütsel bir bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

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