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Halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı 1 ölü 3 yaralı

Halk otobüsüyle AFAD aracı çarpıştı 1 ölü 3 yaralı
13.02.2022 12:15

OTOMATİK OYNAT

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Şanlıurfa’da özel halk otobüsüyle AFAD’a ait aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında camdan fırlayıp kendi kullandığı otobüsün altında kalan sürücü hayatını kaybederken, 3 AFAD görevlisi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün, kaza yapan otobüsü arızalanan başka bir otobüsün yerinde çalıştırılmak üzere değişime götürdüğü öğrenildi. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Germüş kırsal Mahallesi yolu üzerinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde yaşandı. Memduh Çakmak’ın kullandığı 63 H 0117 plakalı özel halk otobüsüyle Orhan B.'nin kullandığı AFAD'da ait 63 K 7900 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüsün yan camından fırlayan sürücü kendi kullandığı aracın altında kalırken otobüs okulun duvarına çarparak durabildi.

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