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Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı! O anlar kamerada

Halk otobüsün altında kaldı, vatandaşlar otobüsü kaldırarak kurtardı! O anlar kamerada
04.10.2022 22:28

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş halk otobüsünün altında kalınca, vatandaşı çevredekiler otobüsü kaldırarak kurtardı.

Yaşam Videoları

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki durakta meydana geldi.


Yaya geçidini kullanmadan orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki I.O. dengesini kaybederek yere düştü. O sırada, durağa yanaşmak isteyen 46 H 0204 plakalı halk otobüsünün altında kalan vatandaş yaralandı.


Otobüsün tekerinin altında kalan yaşlı vatandaş bir müddet kurtarılmayı bekledi. Bölgede bulunan vatandaşlardan biri bağırması üzerine otobüs onlarca vatandaş tarafından kaldırılarak yaralı vatandaşı kurtardı.


Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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