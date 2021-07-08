Halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü! O anlar kamerada

İzmit’te halk otobüsü şoförü, tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İzmit- Gündoğdu seferini yapan halk otobüsüyle seyahat eden bir yolcu, ineceği durakta aracın durmadığını, şoför ise düğmeye basılmadığını iddia etti.

Bunun üzerine bağırmaya başlayan yolcu, şoförün üzerine yürüdü.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma, şoförün aracı durdurmasıyla dışarı taştı. Şoför, elinde poşetler olan yolcuya art arda yumruk ve tekme attı. Olay araya girenlerin müdahalesiyle sonlandı. Şoför araca binip, seferine devam etti. Yaşananlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.