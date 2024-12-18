Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 19:01 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 19:00

Şanlıurfa'da yol ortasında bir grubun saldırısına uğrayan kişinin tekme tokat dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Akşam saatlerinde Haliliye ilçesinde meydana gelen olayda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Yol ortasında taraflardan biri tekme ve tokat dövüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Darp edilen kişi, hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan darp anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.