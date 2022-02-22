Halil Falyalı son dakika! Mustafa Söylemez İstanbul’a böyle geldi... Falyalı soruşturmasında flaş görüntüler

KKTC’de öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinin soruşturmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve tutuklanan “Söylemezler Çetesi” lideri Mustafa Söylemez’in cinayetten bir gün sonra uçakla geldiği İstanbul’a giriş yaptığı anlar İstanbul Havalimanı’nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.