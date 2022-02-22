Haberler Yaşam Videoları Halil Falyalı son dakika! Mustafa Söylemez İstanbul’a böyle geldi... Falyalı soruşturmasında flaş görüntüler

Halil Falyalı son dakika! Mustafa Söylemez İstanbul’a böyle geldi... Falyalı soruşturmasında flaş görüntüler

Halil Falyalı son dakika! Mustafa Söylemez İstanbul’a böyle geldi... Falyalı soruşturmasında flaş görüntüler
22.02.2022 14:54

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KKTC’de öldürülen Halil Falyalı (53) cinayetinin soruşturmasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve tutuklanan “Söylemezler Çetesi” lideri Mustafa Söylemez’in cinayetten bir gün sonra uçakla geldiği İstanbul’a giriş yaptığı anlar İstanbul Havalimanı’nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi. Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor. Söylemez buradan taksi ile ayrılıyor

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