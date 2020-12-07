Haberler Video Yaşam Videoları Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza! Otomobil takla attı! (İstanbul trafik durumu)

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza! Otomobil takla attı! (İstanbul trafik durumu)

Haliç Köprüsü'nde trafiği kilitleyen kaza! Otomobil takla attı! (İstanbul trafik durumu)
07.12.2020 15:53
Ana Sayfa 04:53
Vakalar arttı, hastanelerde...
Ana Sayfa 04:02
İstanbul’da o ilçelerde...
Ana Sayfa 01:54
Askerlik sevkleri ertelendi
Ana Sayfa 02:49
Yılmaz Vural'dan müjdeli...
Ana Sayfa 02:08
Bakanlık duyurdu: 10 güne...
Ana Sayfa 00:43
Bu bankalara kredi borcu...
Ana Sayfa 01:04
Yunanistan'dan Ege'de insanlık...
Ana Sayfa 00:19
40 bin TL hibe desteği! Yapın...
Ana Sayfa 04:50
Deniz olmayan ilimizdeki Balık...
Ana Sayfa 02:13
Teslim olan PKK'lı kadın...
Ana Sayfa 04:45
İstanbul'da göçük: 2 ölü
Ana Sayfa 01:43
Çin'e giden ilk ihracat treni...

Son dakika haberine göre Haliç Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.


Kaza saat 14.00 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 2 yolcunun bulunduğu otomobilin sürücüsü Uğur Sevgili direksiyon hakimiyetini kaybederek metrobüs bariyerlerine çarptı.


Bariyerlere çarpan otomobil takla atarken, otomobilde bulunanların yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinden bulunan 1'i kadın 3 kişi vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü ile hafif yaralanan diğer 2 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde yoğun trafik oluştu. Kaza yapan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

Yaşam Videoları