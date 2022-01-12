Kırklareli’nde dün gece şiddetli fırtına sebebiyle halı saha demir direkleri fırtınaya dayanamadı. Fırtına sonrası hasar oluşan alanlarda tespit çalışması başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ardından Kırklareli’nde dün gece saatte 106 kilometre hızla esen fırtına sebebiyle birçok ev ve iş yerinde hasar oluştu. Fırtınanın ardından Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD ekipleri hasar oluşan alanlarda hasar tespit çalışması başlattı. Şiddetli fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesinde bulun bir halı saha da bulunan demirler yerinden koptu.