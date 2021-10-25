Haberler Yaşam Videoları Husumetlisi olan halasının oğlunu vurdu

Husumetlisi olan halasının oğlunu vurdu

Husumetlisi olan halasının oğlunu vurdu
25.10.2021 08:50
Ana Sayfa 01:13
Sudan'da darbe girişimi
Ana Sayfa 20:37
Koronavirüse yakalananlara...
Ana Sayfa 00:19
Barcelona taraftarı Koeman'ın...
Ana Sayfa 00:38
CHP'li Kılıçdaroğlu'na tepki:...
Ana Sayfa 00:48
DHKP-C'li terörist Ebru...
Ana Sayfa 01:24
TEM’de 15’ten fazla araç...
Ana Sayfa 00:29
Karamollaoğlu'nun Mercedes...
Ana Sayfa 00:21
Bursa'da yangın tüpü yere...
Ana Sayfa 03:19
İstanbul'da bir sokağı fareler...
Ana Sayfa 01:53
Türkiye'nin gözü burada! Yarın...
Ana Sayfa 00:38
Ceren Hindistan'dan derin...
Ana Sayfa 00:58
İznik surlarında ceset bulundu

Karaman'da bir kişi, evinden çağırdığı halasının oğlunu sokak ortasında silahla vurarak yaraladı. Olay, gece saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. (30) aralarında husumet bulunan ve sosyal medya üzerinden tartıştığı halasının oğlu E.Ö.'nün (27) evinin önüne geldi. Evin önünde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.D. yanında getirdiği av tüfeği ile E.Ö.'ye 3 el ateş ederek göğsünden vurdu. İhbar üzerine hemen olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan E.Ö, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra otomobille kaçan T.D’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA