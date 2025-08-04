Hakkari'de zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 28 K 8742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.