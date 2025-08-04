Hakkari'de zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Malatya’da park halindeki araçta bir kişi ölü bulundu

Avcılar E-5’te feci kaza: Direğe çarpan sürücü hastanelik oldu

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 28 K 8742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.