PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari'de zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen 28 K 8742 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Başörtüsüne düşmanlık bitmedi! Alaçatı’da provokasyon
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Sancaktepe’de kardeş cinayeti: Tartışma kanlı bitti
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Hamas'ın elindeki İsrailli rehine İsrail yüzünden iskelete döndü! Netanyahu ne dedi?
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı
Kocaeli’de sokak ortasında bıçaklı kavga: Yaralı ve saldırgan kaçtı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle