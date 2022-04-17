RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakkari'de 'Yılan Pınarı' bölgesinde ortaya çıkan yılanlar çevre sakinlerini korkutuyor

Hakkari'de 'Yılan Pınarı' bölgesinde ortaya çıkan yılanlar çevre sakinlerini korkutuyor
17.04.2022 10:32

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde havaların ısınması ile sürü halinde ortaya çıkan yılanlar, ilgi odağı oluyor. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre köylerden gelenler de 'Yılan Pınarı' bölgesinde yuvalarından çıkan yılanları, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınması ile yuvalarından çıkan yılanlar, sürü halinde görüntülendi. Köy sakinleri her yıl nisan ve mayıs ayında çiftleşmek için ortaya çıkan yılanlardan korktuklarını belirtirken, çevre köylerden gelenler sürü halindeki yılanları ya fotoğraflıyor ya da cep telefonu ile görüntülüyor.

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