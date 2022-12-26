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Hakkari’de koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman dağdan düşerek yaşamını yitirdi

Hakkari’de koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman dağdan düşerek yaşamını yitirdi
26.12.2022 01:11 - Son Güncelleme: 26.12.2022 01:28

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Olay kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, geçimini hayvancılıkla sağlayan 6 çocuk babası Şakir Adıyaman sabah saatlerinde koyun sürüsünü yemlemeye giderken dağdan düşerek yaşamını yitirdi. Koyun sürüsünün başı boş köye gitmesiyle yakınları durumdan şüphelendi ve Adıyaman’ı aramaya başladı. Koyunların otlatıldığı bölgeye giden yakınları Adıyaman’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun haber verilmesiyle böyleye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılan Adıyaman ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti. Adıyaman’ın yarın sabah Çanaklı köyünde defnedileceği öğrenildi.

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