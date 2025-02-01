Hakkari’de kırsalda heyecan dolu anlar: 2 kurtla karşılaştı!

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 14:51 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 14:51

Esendere Beldesi'ne bağlı Altınbaşak köyünde yaşayan Caner Yemen isimli vatandaş, köyün kırsal kesimlerinde gezdiği sırada iki kurtla karşılaştı. Kurtların kendini gördüğü gibi kaçmasıyla Yemen o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.



Kışın başlamasıyla yaban hayatının işleye doğru geldiğini belirten Caner Yemen, "Güneşli bir havaydı geziyordum. Kırsal kesime doğru gittiğimde iki kurdun oturduğunu gördüm. Biraz daha ilerlediğimde kurtlar hemen kaçmaya başladı bende o anları kayıt altına aldım" dedi.