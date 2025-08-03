Son Dakika
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak? Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari’de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kum taşıyan bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Ekipler, uzun süren çalışmayla sürücünün cansız bedenine ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum yüklü bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürkavak köyünün Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı.

Uzun süren çalışmaların ardından kamyon şoförünün cansız bedeni araçtan çıkarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

İmam babanın en acı görevi
İmam babanın en acı görevi
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza- kırıma uğradı: 2 yaralı
Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza- kırıma uğradı: 2 yaralı
Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!
Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle