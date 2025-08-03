Hakkari’de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kum yüklü bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Feci kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gürkavak köyünün Tokağaç mezrası yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı.

Uzun süren çalışmaların ardından kamyon şoförünün cansız bedeni araçtan çıkarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.