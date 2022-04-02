RAMAZAN İMSAKİYE
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Hakkari’de görev yapan özel harekat polisleri ilk iftarını açtı

Hakkari’de görev yapan özel harekat polisleri ilk iftarını açtı
02.04.2022 22:54

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Hakkari’de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.

Yaşam Videoları

Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor.

Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.

Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7- 24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti.

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