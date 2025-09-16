PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari'de freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada

Hakkari’de frenleri boşalarak kontrolden çıkan çekici 6 araca çarptıktan sonra durabildi.

Alınan bilgilere göre kaza, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. Yokuş aşağı inen, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir çekici, iddiaya göre freni patladığı için duramayarak önünde seyir halinde olan 6 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlardan birinde bulunan 2 kadın ise büyük panik yaşadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadınlar, refüjde sakinleştirildi.


Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, korku ve panik yaşayan 2 kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.


Bir sürücüsünün araç kamerasına saniye saniye yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle