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Hakkari Kırıkdağ’da hafif ticari araç Zap Suyu’na uçtu: 1 yaralı
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Hakkari Kırıkdağ’da hafif ticari araç Zap Suyu’na uçtu: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 4.05.2025 23:16:09

Kırıkdağ köyü Yeni Mahalle mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç Zap Suyu’na uçtu. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Yeni Mahalle mevkiinde , akşam saatlerinde, 06 DVF 170 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak Zap Suyu'na uçtu.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç , olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.

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