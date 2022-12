Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta Malatya’da oynanan Yeşilyurt Belediyespor-Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması sonrasında olaylar çıktı. Her iki kulübün futbolcu, yönetici ve taraftarların tepki gösterdiği hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkabildi. Malatya Yeşiltepe Stadı'nda oynanan Yeşilyurt Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması gölsüz berabere sona erdi. Mücadeleyi yöneten Hatay bölgesi hakemlerinden Berat Buğta ve diğer hakemlere verdiği kararlardan dolayı, her iki takımın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tepki gösterdi. Her iki kulübün futbolcu, teknik heyeti ve yöneticileri ile hakemler arasında sert tartışmalara polis müdahale etti. Taraftarların da karıştığı olaylarda, stat tamamen boşaltıldıktan sonra hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı.