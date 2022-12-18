Haberler Yaşam Videoları Hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı

Hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı

Hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı
18.12.2022 16:25

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:36
Erkek arkadaşı, Ayşenur'u...
Yaşam 00:43
Minibüsle çarpışan otomobil...
Yaşam 02:56
138 adet bankamatikten para...
Yaşam 03:48
Sulama kanalına düşen 2...
Yaşam 00:31
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den...
Yaşam 01:36
KİLİS'te 2 TIR'a çarptıktan...
Yaşam 00:49
Kağıthane'de motosikletli,...
Yaşam 00:46
Takla atıp hurdaya dönen...
Yaşam 02:43
Servis minibüsü köpeği ezdi;...
Yaşam 00:28
FATİH'te yol kenarına scooter...
Yaşam 03:20
Denizi olmayan şehirden...
Yaşam 00:23
Otoyol üzerinde zikzaklar...

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta Malatya’da oynanan Yeşilyurt Belediyespor-Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması sonrasında olaylar çıktı. Her iki kulübün futbolcu, yönetici ve taraftarların tepki gösterdiği hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkabildi. Malatya Yeşiltepe Stadı'nda oynanan Yeşilyurt Belediyespor - Kahramanmaraş İstiklalspor karşılaşması gölsüz berabere sona erdi. Mücadeleyi yöneten Hatay bölgesi hakemlerinden Berat Buğta ve diğer hakemlere verdiği kararlardan dolayı, her iki takımın futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tepki gösterdi. Her iki kulübün futbolcu, teknik heyeti ve yöneticileri ile hakemler arasında sert tartışmalara polis müdahale etti. Taraftarların da karıştığı olaylarda, stat tamamen boşaltıldıktan sonra hakemler, polis eşliğinde sahadan çıkarıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA