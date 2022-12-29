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Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi: 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Hafriyat kamyonu otomobili hurdaya çevirdi: 2 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
29.12.2022 21:26

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 10'uncu kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 06 CZK 753 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönmeye çalışan Rasim Y. idaresindeki 40 AB 559 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil, Yusuf T. yönetimindeki 06 JPG 95O plakalı araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Rasim Y. ile aynı araçta bulunan Sümeyye Y., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 2 kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Trafik ekiplerince, hız sınırı ihlali yapan kamyon sürücüsü İsmail K.'ya 427 lira, otomobil sürücüsü Rasim Y.'ye de dönüş kurallarına riayet etmemekten 147 lira para cezası kesildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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