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Hafif ticari araçla tırın çarpışması kameraya böyle yansıdı

Hafif ticari araçla tırın çarpışması kameraya böyle yansıdı
05.03.2023 19:28

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.C. idaresindeki BLDW 634 Moldova plakalı tırın kavşaktan dönüş yaptığı esnada, K.Y.'nin kullandığı 06 YUG 55 plakalı hafif ticari araç dorseye çarptı. Maddi hasarlı kazanın görüntüsü ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından kullanılamaz hale gelen hafif ticari araç, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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