Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı

Kaza 19.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesine seyir halinde olan Sürücü Ferdi Yılmaz (42) yönetimindeki 16 SRD 01 plakalı hafif ticari, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) yönetimindeki 16 PG 602 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçların sürücüleriyle 16 SRD 01 plakalı araçtaki yolcular Berat Yılmaz (16) ve Yaren Yılmaz (13) ile 16 PG 602 plakalı otomobilde bulunan yolcular Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı.