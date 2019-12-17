Habur Sınır Kapısı'nda 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi 17.12.2019 11:26

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Sınır Kapısına gelen Türk plakalı iki tırda 1 milyon 50 bin lira değerinde 74 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Habur Gümrük Kapısına gelen araçlara ilişkin yapılan risk analizi çalışması sonucu Irak'tan boş olarak geldiği beyan edilen Türk plakalı iki tır, riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu araçlara ilişkin Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemlerinde ihbar kaydının bulunması şüpheyi arttırdı.

Şüpheli araçlar gümrük kapısına geldiğinde x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında araçlarda şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine çay tütün dedektör köpeği aracılığıyla arama yapıldı. Dedektör köpeğinin tır araçlarının dorsesinin tabanına tepki vermesi üzerine Gümrük Muhafaza ekiplerince aracın soğuk hava tertibatı altındaki bölme söküldü. Dorsenin orijinal yapısının kaçak sigaraları saklamak amacıyla değiştirildiği anlaşıldı. Araçların altında bin 300 santimetre uzunluğunda, 5 adet zula olarak tabir edilen bölmelerin oluşturulduğu ve bu bölmelere halat düzeneği bağlanarak sigaraların gizlendiği tespit edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde iki araçta ele geçirilen 74 bin paket sigaranın gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 50 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı. Söz konusu kaçak sigaralara el konulurken konuya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.