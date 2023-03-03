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Haber alınamayan şahıs kapıyı açmayınca ekipler çilingirle içeri girdi

Haber alınamayan şahıs kapıyı açmayınca ekipler çilingirle içeri girdi
03.03.2023 02:38 - Son Güncelleme: 03.03.2023 02:43

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi için ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler şahsı yerde hareketsiz halde buldu. Olay gece saatlerinde Murtaza Mahallesi, Dış Çeşme Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşı ile kavga eden şahıstan bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler A.Ç.'nin intihar edebileceği ihtimali üzerine eve geldi. Polis ekipleri şahsın kapıyı açmaması üzerine kapıyı çilingir yardımı ile açarak içeri girdi. Şahsın yerde hareketsiz yattığını gören ekipler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsın yaşadığını tespit etmesi üzerine ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırdı. Kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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