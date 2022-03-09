Güngören’de "Torbacı" operasyonu: 6 gözaltı

Güngören’de polis ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucuyu demir çubuk şeklindeki pimin içine saklayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapan ‘Torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Sanayi Mahallesindeki bir sokakta durumundan şüphelendikleri Ö.Y. ve F.A. isimli şahısları durdurup arama yaptı. Yapılan aramada Ö.Y.’nin üzerinde 8.5 gram, F.A.’nın üzerinde ise 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.