Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı: O anlar kamerada!
İstanbul Güngören’de, 3 katlı bir tekstil fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Binanın çatısı alevlere teslim olurken, çevreyi kaplayan duman paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tamamen söndürüldü.
GÜNGÖREN'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN
Yangın, 12.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi'nde 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında başladı ve kısa sürede büyüdü.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ÇATI ALEV ALEV YANDI
Fabrika bekçilerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma çalışması yaptı.
CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR
Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İNCELEMELER SÜRÜYOR
Yangınla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.