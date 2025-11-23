Güngören’de tekstil fabrikası alev alev yandı: O anlar kamerada!

GÜNGÖREN'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

Yangın, 12.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi'nde 3 katlı tekstil fabrikasının depo kısmında başladı ve kısa sürede büyüdü.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ, ÇATI ALEV ALEV YANDI

Fabrika bekçilerinin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip soğutma çalışması yaptı.

CAN KAYBI YOK, MADDİ HASAR VAR

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

YANGIN ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yangınla ilgili soruşturma ve incelemeler devam ediyor.