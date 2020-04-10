İstanbul Güngören'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Güngören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler10.04.2020 01:50
- Güngören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler
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