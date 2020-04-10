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Güngören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler

Güngören'de patlama! İşte olay yerinden görüntüler

10.04.2020 01:50

İstanbul Güngören'de 6 katlı bir binanın 4'üncü katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


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