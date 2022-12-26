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Gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında silahlı kavga Babalardan biri diğerini pompalı tüfekle yaraladı

Gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında silahlı kavga Babalardan biri diğerini pompalı tüfekle yaraladı
26.12.2022 00:06 - Son Güncelleme: 26.12.2022 00:14

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Gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında silahlı kavga Babalardan biri diğerini pompalı tüfekle yaraladı Kocaeli'de gündüz oğulları kavga eden iki baba arasında akşam saatlerinde yaşanan tartışma kanlı bitti.

Yaşam Videoları

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Harman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit S. ve Kanber B.'nin oğulları gündüz kavga etti. Kavgayı duyan iki baba arasında da akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Pompalı tüfeğiyle Ümit S.'nin evine giden Kanber B., tartışmanın büyümesi üzerine iki el ateş etti. Ayak bileğinden vurulan Ümit S., yere yığıldı, Kanber B. ise olay yerinden uzaklaştı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yaralı Ümit S., yakınları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı emniyete alarak incelemelerde bulundu. Kanber B.'nin olayı gerçekleştirdiği pompalı tüfek Ümit S.'nin müstakil evinin bahçesinde bulundu. Olay yerinden kaçan Kanber B. de bir süre sonra polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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