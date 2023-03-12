Gümüşhaneli dağcılardan zorlu “İstiklal” yürüyüşü

Zaman zaman fırtına nedeniyle sporcuların zor anlar yaşadığı etkinlikte Bağlarbaşı Mahallesinden Akçakale'nin Hozervek Mahallesine ulaşan sporcular bu noktadan itibaren orman içinden dik bir tırmanış gerçekleştirerek zirveye ulaştı. Zirvede ay-yıldız yaparak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan sporcular daha sonra inişe geçerek tarihi mahallelerin yanından Çamlıköy Köyüne inip yemek molası verdi ve 12 kilometrelik etkinliği başlangıç noktası olan Bağlarbaşı Mahallesinde yürüyüşü tamamladı. Etkinliğe katılan sporculardan Ayşegül Koçoğlu, 12 Mart'ın önemli bir gün olduğunu belirterek, “Mehmet Akif Ersoy bu mısralarda çok şey anlatmış ve çok şey paylaşmış. Bunun yaşanmışlıkları da var. En az yaşanmışlıklar kadar değerli bir paylaşım yapmış bizimle. Yürüyüşümüz de oldukça zordu ama güzel geçti. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi. Bir diğer sporcu Serpil Öz de “Bugünkü yürüyüşümüz İstiklal Yürüyüşü ve çok anlamlı bir yürüyüş oldu. Mehmet Akif Ersoy'un yıllar önce vatan-millet duygularıyla yazdığı marşı şuan deprem bölgesindeki acılarla daha çok hissediyoruz. Bizim için daha da anlamlı. Böyle bir ülkeye sahip olduğumuz için, böyle bir şairimiz olduğu için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.