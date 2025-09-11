Gümüşhane’de hasta naklinden dönen ambulans takla attı: 3 sağlıkçı yaralı

Gümüşhane'de hasta naklinden dönen ambulansın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit Devlet Hastanesi'ne hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran'daki istasyona dönmekte olan B.N. yönetimindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak takla attı.

Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sağlık çalışanları ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.