PODCAST CANLI YAYIN

Gümüşhane’de hasta naklinden dönen ambulans takla attı: 3 sağlıkçı yaralı

Gümüşhane’nin Kelkit-Şiran karayolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan ambulansta görevli 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Gümüşhane'de hasta naklinden dönen ambulansın yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, Kelkit-Şiran karayolu Kılıçtaşı Köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kelkit Devlet Hastanesi'ne hasta naklini tamamladıktan sonra Şiran'daki istasyona dönmekte olan B.N. yönetimindeki 29 DB 247 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak takla attı.

Kazada sürücü B.N. ile ambulansta görevli sağlık çalışanları A.Y. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sağlık çalışanları ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle